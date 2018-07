publié le 30/01/2017 à 20:41

François Fillon et Penelope Fillon face à la justice. Depuis le milieu de l'après-midi, ce lundi 30 janvier, le couple est donc entendu séparément sur les soupçons d'emploi fictif. Un rendez-vous qui intervient au lendemain du premier grand meeting de campagne du candidat à La Villette. Arrivant main dans la main avec son épouse, il a rendu coup pour coup. "On ne m'intimidera pas. On cherche à me casser. Moi, je n'ai peur de rien, j'ai le cuir solide. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux". Mais sur le fond, ses réponses restent floues. Alors François Fillon va-t-il réussir à éteindre l'incendie ?



Pour Roland Cayrol, le candidat est loin d'être tiré d'affaire : "Au fond, Fillon se place sur le seul terrain judiciaire car il garde en tête la présomption d'innocence, mais cela ne marche pas comme cela pour l'opinion", estime le politologue. D'après Roland Cayrol, la seule question que se posent les électeurs est : "Est-ce éthique de faire embaucher sa femme et ses enfants?".

D'après Cécile Cornudet, "il y a eu une bouffée d'air durant son meeting, certains électeurs de droite s'accrochent et ne veulent pas se faire voler la victoire", estime la journaliste pour qui cette affaire est synonyme de "chaos" pour le camp de droite à 80 jours du premier tour de l'échéance présidentielle. "Comment va-t-il demander aux Français de se serrer la ceinture désormais?", s'interroge Nicolas Domenach. "François Fillon s'est posé comme le candidat de l'éthique et ses déclarations d'amour envers sa femme étaient gênantes. Il n'a rien expliqué sur le fond", conclut-il.

Nicolas Domenach, chroniqueur politique

Roland Cayrol, politologue, directeur du centre d'étude et d'analyse

Alain Duhamel, éditorialiste

Cécile Cornudet, journaliste politique aux Échos