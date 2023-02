Affaire Palmade : "Je serai toxicomane et alcoolique à vie. C'est une véritable maladie pour moi"

Mis en examen vendredi 17 février pour homicide et blessures involontaires et assigné à l'hôpital avec un bracelet électronique, Pierre Palmade "a reconnu avoir consommé de la cocaïne ainsi que des drogues de synthèse avant de prendre le volant" mais a indiqué "n'avoir aucun souvenir précis des circonstances de l'accident", selon le procureur.

Déjà condamné en 1995 pour consommation de cocaïne, l'humoriste avait été placé en garde à vue en 2019 pour usage et acquisition de stupéfiants. Il avait également été entendu comme témoin en 2021, au cours d'une audition libre, dans une affaire de trafic de stupéfiants, a révélé le Journal du Dimanche, qui a eu accès à cette audition.

Pierre Palmade se confie sur son mode de vie où se conjuguent sexe, drogue et argent. Il explique notamment "effacer tous les numéros de dealers pour éviter d'avoir une réserve en cas de rechute". Mais lorsqu'il rechute, il est capable de boire "deux bouteilles de vodka", prendre "plusieurs grammes de 3-MCC (une drogue de synthèse) et un peu de cocaïne" dans l'objectif de "pouvoir se débrider sans honte dans le cadre de relations sexuelles homosexuelles". Son but ? "Ne plus avoir de souvenirs".

Ce jour-là, au policier qui lui demande s'il a conscience que l'usage de la drogue est illicite, il répond : "Oui, c'est de la merde, je tombe sur des tocards, ils prennent du fric, ils profitent de mon état." Lucide, il se livre sur son état de santé : "Je serai toxicomane et alcoolique à vie". Et de poursuivre : "C'est une véritable maladie pour moi, je suis suivi par un psychiatre, je vais aux narcotiques anonymes [...]. Je veux vraiment arrêter tout ça".

