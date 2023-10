Affaire Nicolas Collet : pourquoi le procureur a-t-il plaidé "l'altération du discernement" ?

"Mon métier, c'est de requérir, entre autres, des peines qui soient justes", insiste Alexandre Rossi, magistrat auteur de 50 idées reçues sur la justice (Enrick B. Éditions, 2022). Pour lui, c'est ce qu'il s'est passé pour l'affaire Nicolas Collet. En août 2017, ce dernier a poignardé de douze coups de couteau sa mère au domicile familial, avant de prendre la fuite et se rendre. Au procès, le procureur plaide l'altération du discernement : c'est-à-dire que l'accusé, au moment des faits, était atteint d'un trouble psychique.

"Parfois, on a des homicides avec le premier objet qui nous tombe sous la main. Lui est allé chercher un couteau, un couteau de cuisine de neuf centimètres. Il donne douze coups de couteau dans la région de la gorge. Ça prouve l'homicide", précise le procureur. Et poursuit : "Bien souvent dans les affaires que j'ai déjà eu à traiter, on a des gens qui essayent de se suicider, qui se dénoncent immédiatement. Lui prend la fuite. Puis durant la procédure, il a quand même fait preuve d'un certain calcul. Il a même fait appel de certaines décisions".

Pour autant, lors de cette affaire, Alexandre Rossi garde en tête certains facteurs. Des facteurs qui auraient pu, au moment des faits, altérer sa conscience. L'auteur du crime montre un passé psychiatrique chargé. Bipolaire, schizophrène… Chez Nicolas Collet, les diagnostics sont nombreux et les hospitalisations, courantes.



Mon métier, c'est de requérir, entre autres, des peines qui soient justes Alexandre Rossi, magistrat

"Au départ, on avait eu ce qu'on appelle un examen psychiatrique qui n'est pas la même chose qu'une expertise. C'est quelque chose qui est fait dans l'urgence de la garde à vue. Et le premier psychiatre qui avait vu Monsieur Collet, lui, ne concluait ni à l'altération ni à l'abolition", se souvient le magistrat.

Pour autant, lors de sa mise en examen, les expertises psychiatriques divergent. La situation est d'autant plus complexe : l'accusé décide de garder le silence sur ses actes. "Un des deux experts dit qu'il ne peut pas assure