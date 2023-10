Affaire Muller : 4 ans plus tard, les filles du couple recherchent toujours le coupable

Le 15 décembre 2019, près de Bordeaux, Margaux Muller retrouve ses parents morts, dénudés et couverts de sang, sur le sol de leur chambre. Les autopsies indiquent Jean-Claude Muller a reçu une vingtaine de coups de couteau, la moitié portés sur le cœur. Son épouse, Sylviane a subi des coups violents sur le visage, avant d'être égorgée et violée.

"On est dans une série d’horreur, les policiers n’avaient jamais eu affaire à ça", affirme Philippe De Maria, correspondant de RTL dans la région de Bordeaux, invité de L'Heure du Crime.

Aucun suspect n’est identifié, malgré les 150 témoins entendus. Le juge bordelais ouvre une enquête pour "meurtre aggravé par la circonstance que les faits ont été précédés ou suivis de viol".

Fin juin 2020, l'attention des enquêteurs est attirée par un courrier anonyme, retrouvé sur la tombe des époux assassinés. On y trouve la description d’un suspect. Un appel à témoins est lancé, un ADN masculin est détecté, mais sans résultat. "La lettre est apparue farfelue aux yeux des enquêteurs, il y a eu un gros point d’interrogation", admet Jean-Michel Desplos, journaliste à Sud-Ouest et invité de L'Heure du Crime.

Le détective de la dernière chance

Presque deux ans après l'agression sauvage, les gendarmes se penchent sur le cas de l'épouse. Un expert évoque un besoin de l'effacer, en s'attaquant à son visage, et de l'humilier, en la violant avec un objet. La piste d’un couple d’amis est étudiée, mais elle ne donne rien.

"Le couple avait une cinquantaine d’années, ils étaient encore en forme, donc le criminel n’a peut-être pas agi seul", explique François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Toujours en quête de réponses, les filles du couple Muller engagent un détective privé en août 2023. "La seule trace ADN retrouvée sur le lieu du crime, perpétue l’espoir de trouver un jour un 'match' avec un individu", conclut Philippe De Maria.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Natacha Muller, fille de Sylviane et Jean-Claude Muller.

- Philippe De Maria, correspondant de RTL dans la région de Bordeaux.

- Jean-Michel Desplos, journaliste et responsable du service police-justice à Sud-Ouest.

- Général François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) et directeur de CY Forensic School (École française spécialisée dans les sciences et l'investigation au service de l'enquête).