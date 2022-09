Affaire Marcel Petiot : qui était vraiment le "docteur Satan" de la rue Le Sueur ?

27 meurtres formellement établis par les policiers. 63 selon l'intéressé lui-même. Quelle qu'elle soit, cette macabre comptabilité fait du docteur Marcel Petiot l'un des tueurs en série les plus abominables de l'histoire criminelle. Bien plus redoutable qu'un Landru qui l'avait précédé une vingtaine d'années plus tôt sur l'échafaud.

Avec Petiot, les enquêteurs vont découvrir le visage d'un prédateur hors norme. Dans les années 40 à Paris, en pleine occupation allemande, ce médecin a pignon sur rue non loin de l'Arc de Triomphe. Il reçoit ici des patients que personne ne voit ressortir...



Marcel Petiot profite du chaos de l'époque, la guerre, les années d'occupation, la chasse aux Juifs, pour tuer à la chaîne dans son laboratoire. Pas pour un plaisir sadique, mais bel et bien pour les profits qu'il pouvait en tirer. L'argent, l'or, les bijoux.

Histoire simple donc qui serait celle d'un assassin-détrousseur. Un monstre dira-t’on de façon spontanée. Même si avec Marcel Petiot, tout va se révéler bien plus complexe. Au point qu'enquêteurs, magistrats, avocats vont se perdre avec ce personnage qui a fait de sa vie un labyrinthe.



L'invité de "L'Heure du crime"

- Gilbert Thiel, magistrat honoraire, ancien juge et auteur de Faites entrer l’acquitté chez Robert Laffont

