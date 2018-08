publié le 27/08/2018 à 15:15

Ils sont nombreux à se rassembler, le cœur lourd, à Pont-de-Beauvoisin. Lundi 27 août, la famille de Maëlys se souvient douloureusement de la disparition de la petite de 8 ans lors d'un mariage, il y a un an jour pour jour. En sa mémoire, une marche blanche est organisée à partir de 15 heures.



Une heure avant le départ, déjà de nombreuses personnes sont venues soutenir les parents et les proches de la petite fille, retrouvée morte des mois plus tard, après les aveux du suspect numéro un, Nordahl Lelandais.

D'après Le Dauphiné libéré, la marche blanche débute sur le parking du lycée Pravaz pour se terminer à la salle des fêtes du village, là où le mariage s'est déroulé dans la nuit du 26 au 27 août 2017. Un lâché de ballons blancs est prévu.

Toujours selon le journal local, les parents de la petite ainsi que sa grande sœur, Coleen, sont arrivés sur place vers 14 heures.

La marche blanche en mémoire de Maëlys organisée à Pont-de-Beauvoisin le 27 août 2018 Crédit : Serge Pueyo / RTL

La mère et la soeur de Maëlys lors de la marche blanche le 27 août à Pont-de-Beauvoisin Crédit : Serge Pueyo / RTL

Plus tôt dans la journée, cette dernière a déclaré sur RTL : "Je me retrouve toute seule du jour au lendemain ça a été super difficile (...) On est ensemble, solidaires et c'est ça qui me donne de la force, le courage et qui nous aide à avancer".

