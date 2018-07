et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/09/2017 à 07:05

Les parents de Maëlys se sont exprimés jeudi, un mois après la disparition de leur fille au cours d'un mariage dans l'Isère. Dans cet appel à l'aide pour retrouver leur enfant, ils ont surtout adressé un message au principal suspect : "Nous lui demandons de dire tout ce qu'il s'est passé cette nuit-là et de coopérer avec la justice. Nous ne disons pas que nous recherchons un coupable à tout prix et sans preuve valable. Elle nous manque terriblement, nous pensons à elle chaque jour, chaque seconde", a lancé Jennifer De Araujo, la mère de Maëlys, devant la presse.



Son appel a bouleversé les habitants de Pont-de-Beauvoisin. "Je suis très touchée, ça m'a fait du mal, j'espère qu'ils vont la retrouver vivante, vivante !", insiste une femme au bord des larmes. "C'est un cauchemar, un enfer, c'est inhumain, je n'ai pas de mot, ça me met la colère en fait", reconnaît un habitant, qui attend lui aussi des explications.

À écouter également dans ce journal

- TERRORISME - Daesh a diffusé jeudi un message audio de son chef Abou Bakr al-Baghdadi, annoncé mort mais qui pourrait être encore en vie. Dans ce message, encore en cours d'authentification, le leader de l'EI reconnaît la défaite de Mossoul, qui date de juillet, et la menace nucléaire nord-coréenne.

- POLITIQUE - Le débat entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon, à la toute fin de L'Émission politique, a laissé les téléspectateurs sur leur faim. Seule passe d'armes sur les consignes de vote du leader de la France insoumise au 2e tour de l'élection présidentielle, pas assez claire selon le Premier ministre.



- CONSOMMATION - Serge Papin, PDG de Système U, a répondu sur RTL à Michel-Édouard Leclerc sur la hausse supposée des prix alimentaires : "C'est un mensonge. J'essaye de faire en sorte que les prix soient responsables et que ce ne soient pas des prix prédateurs. Cela ne veut pas dire pour autant que l'on va augmenter les prix de 15%. Qui a dit ça ?"



- FOOTBALL - Soirée contrastée pour les clubs français engagés en Ligue Europa jeudi soir. L'OM a été dominé sur le terrain du Red Bull Salzbourg (1-0), l'OL a concédé le match nul (1-1) contre l'Atalanta Bergame et Nice a sauvé l'honneur en s'imposant contre le Vitesse Arnhem (3-0).