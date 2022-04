Affaire Maddie McCann : quinze ans après, où en l'enquête ?

Le sujet du jour. Le 3 mai 2007, la petite britannique Madeleine McCann, quatre ans, disparait à Praia Da Luz, au sud du Portugal. La famille McCann, alors en vacances, voit son séjour se transformer en cauchemar. Quinze ans plus tard, le corps de la fillette n'a jamais été retrouvé. Le 21 avril dernier, un nouveau rebondissement survient. Le suspect allemand Christian Brückner, pédophile multirécidiviste, a été mis en examen.



Pourquoi on en parle ? Que sait-on de la mise en examen ? Quelles sont les preuves qui ont été récoltées contre Christian Bruckner ? Que sait-on de cet homme ? Comment s'est déroulée l'enquête ?



L'analyse. "On sait que Christian Bruckner a habité, pendant longtemps, dans le sud du Portugal, qu'il a séjourné notamment sur les hauteurs de Praia da Luz. Sur place, il était connu comme un petit délinquant, quelqu'un qui faisait des cambriolages dans les résidences hôtelières ou dans les maisons secondaires. Sachant que Maddie a disparu alors qu'elle dormait dans l'hôtel où elle séjournait en famille avec ses parents, qui étaient partis déjeuner lors de sa disparition", explique Timothé Boutry, journaliste au Parisien.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.