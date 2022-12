Affaire Laci Peterson : une disparue sous le soleil de Noël

Crédit : POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Scott Peterson et l'avocat Mark Geragos sont présentés au palais de justice du comté de Stanislaus le 23 janvier 2004 à Modesto, en Californie.

À la veille de Noël en 2002, Laci Peterson, enceinte de huit mois, disparaît. Tout est mis en œuvre dans la baie de San Francisco pour retrouver cette femme mariée, souriante, attachante, heureuse de pouvoir bientôt donner naissance à son premier enfant. Les investigations se sont plongé dans l'entourage de la disparue et se sont intéressé à la personnalité du mari, Scott Peterson.

Le dossier Peterson s'est avéré un feuilleton plein de rebondissements, mêlant mensonges et incompréhensions. Le 3 mars 2003, la police a estimé officiellement que Laci a été assassinée. Après quatre mois de recherches, les corps de la jeune maman et de son petit garçon sont retrouvés mutilés, recouverts de boue et emmêlés de cordes de nylon.

C'est pour un double assassinat que le mari et père est jugé deux ans après les faits. La loi californienne estime qu’à partir de huit semaines, le fœtus est un être humain à part entière. Le mari suspect est écroué dans l'attente d'un procès où il risque la peine de mort. Ce dernier n'a cessé de multiplier les recours pour éviter l'exécution. Le 22 septembre 2021, après 17 ans d'une guerre juridique acharnée, Scott Peterson, 49 ans, il est condamné à la peine capitale.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Philippe Coste, journaliste basé aux USA, ancien correspondant pour L’Express.

- Garth Stapley, journaliste américain au journal Modesto Bee.

