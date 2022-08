"C'est une boule de haine", se souvient Me Jean-Michel Sieklucki lorsqu'il reçoit Cyril Gendron pour la première fois dans son bureau. Pour cause, Cyril Gendron vit une perte difficile, celle de sa mère, Françoise. En décembre 1988, celle-ci a été tuée, puis dépecée pendant plusieurs jours, par Sylvie Reviriego, qui était jusqu'alors sa meilleure amie.

Pour ce jeune homme sans grand repère familial, le choc est terrible. "Il faut dire qu'il est tout à fait seul dans la vie parce qu'à part sa mère, il n'a personne. Il n'a pas de frères et sœurs, de père ou de grands parents, il n'a rien", regrette Jean-Michel Sieklucki dans Les Voix du Crime. Dès le départ, l'avocat prend conscience du traumatisme de son jeune client et met tout en œuvre pour l'accompagner dans sa démarche.

Jean-Michel Sieklucki devient l'espoir du jeune homme. "J'ai l'âge d'être son père et je sens très vite qu'il y a un transfert qui s'opère mais il y a une relation entre lui et moi qui va être une relation un peu filiale. (…) Lui n'a pas de père (…) et je sens que je suis très rapidement plus que son avocat", confie-t-il.

C'est un garçon que je vais mettre des semaines semaines à apprivoiser Jean-Michel Sieklucki

Très vite, la préoccupation première de Jean-Michel Sieklucki est de parvenir à rassurer son client, non sans difficulté : "C'est un garçon que je vais mettre des semaines à apprivoiser, à raisonner, à essayer de lui faire entrer dans la tête ce qu'est la justice et ce qu'est le rôle de la justice."

Pour autant, le plus dur pour Me Sieklucki reste le moment du procès. "Je sais par expérience, pour avoir été un peu moins, mais quand même assez fréquemment avocat de victimes, que l'épisode du procès d'assises pour une victime est extrêmement difficile à vivre." Et d'ajouter : "Inutile de dire que ce sont des heures de préparation psychologique. Dans son bureau, on discute, on explique comment ça va se passer, comment il faut se conduire."

La satisfaction de son client est un bonheur pour l'avocat, une sorte de mission accomplie Jean-Michel Sieklucki

Pour Jean-Michel Sieklucki et son client Cyril Gendron, l'issue du procès est néanmoins un succès. En juin 1991, la Cour d'assises de Tours condamne Sylvie Reviriego à la réclusion criminelle à perpétuité : un soulagement pour l'avocat du fils de la victime. "Je suis content pour lui (…) la satisfaction de son client est un bonheur pour l'avocat, une sorte de mission accomplie", déclare-t-il.

Après ce verdict satisfaisant, Jean-Michel Sieklucki va petit à petit perdre de vue son client, deux-trois ans après le procès. Pour autant, l'avocat n'oublie pas Cyril Gendron, même trente-quatre ans après les faits. Cette affaire reste l'une des plus marquantes et impressionnantes de sa carrière.

Malgré les espoirs de revoir un jour Cyril Gendron, Me Sieklucki est bien conscient que les chances sont faibles : "Je lui ai fait savoir que s'il désirait me voir, j'étais là (…) mais quand on a été condamné et qu'on a vécu un procès, on a envie de gommer tout ce procès. Et souvent, on gomme l'avocat avec."

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

