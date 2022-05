Affaire Jubillar : Cédric confronté à son ex co-détenu qui l'accuse d'avoir avoué le meurtre de sa femme

C'est un face-à-face qui promet d'être explosif entre Cédric Jubillar, accusé du meurtre de sa femme, et son ex voisin de cellule, "Marco" qui avait recueilli de prétendues confidences sur la mort de l'infirmière tarnaise disparue en décembre 2020. La confrontation très attendue dans le bureau des juges d'instruction est prévue ce jeudi 12 mai à 14 heures.

Il s’agit pour les magistrats de revenir sur l’ensemble des déclarations de ces deux hommes en tentant d’extraire une part de vérité, entre manipulations, intérêts personnels et récit mythomaniaque. C'est très étrange que les gendarmes aient donné crédit à ce drôle de personnage. Pourtant, ce Corse portugais a une vie de petit malfrat classique, avec à son actif des vols, des incendies, de faux témoignages et même des subornations de témoin.

Les détails que Cédric Jubillar aurait racontés à Marco

Et c'est allé très loin dans les détails puisque Cédric Jubillar lui aurait dit qu'il avait "vrillé" après avoir vu Delphine envoyer des messages à son amant. Il aurait utilisé un couteau et la voiture du fils de sa compagne. Et qu'il avait "sommairement" enterré le corps près d'une ferme incendiée.

Il avait même confié une lettre codée pour sa dernière compagne justement, Séverine. La partie décodée signifiait "j'ai envie de faire l'amour avec toi". Marco est allé trois fois à la rencontre de cette femme pour tenter de la faire parler. Mais il a échoué trois fois. Les gendarmes l'ont tout de même placé en garde à vue. Puis ils ont libéré la femme, sans charge.

La ferme qui a été brûlée a été fouillée de fond en comble par les militaires. On a rasé des bosquets, on a fait voler des drones, on a fouillé des voitures, etc. Mais en vain. Marco semble être le seul à avoir tiré parti de cette affaire en sortant de prison un petit peu plus vite que prévu. Cédric Jubillar dit qu'il a raconté des "conneries" à Marco. Et, tous les deux, vont pouvoir s'expliquer.

