Affaire Grégory : Albert Villemin, le grand-père du petit garçon, est mort

Trois ans après la mort de sa femme Monique, Albert Villemin, grand-père du petit Grégory et père de Jean-Marie Villemin est mort le week-end du 18 février, annoncent nos confrères de France Bleu.

L'homme de 92 ans est décédé dans la maison hospitalière de Baccarat en Meurthe-et-Moselle, où il avait été admis. La nouvelle de la mort d'Albert Villemin a été confirmée auprès du média national par Me Thierry Moser, avocat des parents du petit Grégory, qui s'est refusé à tout commentaire supplémentaire.



En juin 2017, soit presque 33 ans après la mort du petit Grégory, Albert et Monique Villemin ont été entendus une dernière fois en juin 2017. C'était dans le cadre de la relance de l'affaire, lors de l'interpellation de Marcel Jacob (le frère de Monique Villemin) et Jacqueline Jacob (épouse de Marcel), mis en examen pour "enlèvement et séquestration suivie de mort".

Comme le rappelle La Dépêche, le père de Grégory, Jean-Marie Villemin, n'a eu de cesse d'accuser sa mère de détenir des informations sur la mort de l'enfant retrouvé mort dans la Vologne en 1984 et la soupçonnait de vouloir protéger son fils aîné, Michel.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info