Affaire du "Prédateur des bois" : un homme de 62 ans interpellé et placé en garde à vue

Nouveau rebondissement dans l'affaire du "prédateur des bois", ce violeur en série soupçonné d'avoir sévi entre 1998 et 2008. Il aurait séquestré et violé au moins 5 jeunes filles âgées de 15 à 18 ans principalement en région parisienne, mais également à La Rochelle. De source judiciaire à RTL, confirmant une information de France Info, un homme de 62 ans a donc été interpellé et placé en garde à vue ce mardi 13 décembre. Le "prédateur des bois", recherché depuis plus de 20 ans, était jusqu'ici introuvable.

Cette interpellation a eu lieu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le Parquet de Paris pour "viols avec arme" ainsi qu''"enlèvement et séquestration" pour les cinq victimes, mais également pour "vols avec armes" pour deux d'entre elles.

En 2019, un appel à témoins diffusé par la police judiciaire, présentait un nouveau portrait robot. On y voit un homme au visage mince et émacié, les cheveux grisonnants. Il était présenté comme un homme d'une soixantaine d'année, mesurant entre 1m80 et 1m90 avec les yeux bleu clair : "un regard d'acier".

"Le prédateur des bois" agissait toujours selon le même mode opératoire : la victime était forcée de monter à bord de son véhicule sous la menace d'un couteau avant d'être violé dans un endroit isolé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info