Lynchage à l'Escarène : trois personnes placées en garde à vue

Un lynchage mortel. Accusé de cambriolage par plusieurs habitants à L'Escarène, dans l'arrière-pays niçois, Jérémy Dasylva a été tabassé puis transporté à l'hôpital de Nice, où l'homme de 39 ans est décédé deux jours plus tard. Selon les informations du Parisien, trois individus ont été interpellés puis placés en garde à vue par les enquêteurs dans la matinée du mardi 13 décembre pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner".

Une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Nice le 21 octobre dernier. Deux des trois suspects auraient été interpellés dans les Alpes-Maritimes. Le dernier l'a été dans la région de Perpignan. Ces trois personnes seraient "des proches de la retraitée cambriolée", précise le média. Jérémy Dasylva aurait volé la somme de 45 euros ainsi qu'une carte bleue. Au micro de RTL, la compagne de cet homme avait assuré connaître les agresseurs qui venaient de la commune.

Mon compagnon "était par terre, roué de coups et ne pouvait plus marcher. Et je les ai vus, tous ces jeunes. Ils me connaissent tous dans le village et ils m'ont tous dit : 'Olivia, si on savait que c'était ton mec, jamais on ne l'aurait frappé", avait-elle témoigné. La compagne de Jérémy Dasylva avait annoncé le dépôt d'une plainte contre l'ensemble des personnes présentes sur place. "Ils étaient huit, voire une dizaine" sur le lieu du passage à tabac, avait-elle aussi confié.

