Affaire Delphine Jubillar : où en est l'enquête ?

Une photo prise le 17 janvier 2022 montre des bougies et des fleurs devant la maison de Cédric et Delphine Jubillar (portrait) à Cagnac-les-Mines.

Bientôt la fin de l'instruction ? Mis en examen le 18 juin 2021 pour "meurtre sur conjoint" et détenu depuis deux ans en Haute-Garonne dans la maison d'arrêt de Seysses, le mari de Delphine, disparue en 2020, n'a de cesse de clamer son innocence.



Ce vendredi 2 juin à 14 heures le juge des libertés doit rendre son délibéré concernant la demande de maintien en détention de Cédric Jubillar pour 6 mois supplémentaires. En théorie, en matière criminelle, cette détention peut durer jusqu'à 3 ans.

L'enquête est quasiment bouclée, mais toujours pas de corps ni de preuve accablante, juste un faisceau d'indices qui constitue l'accusation. Les mensonges de Jubillar, les mots très durs prononcés à l'encontre de Delphine, sa personnalité de fumeur de stupéfiants négligé et les recherches n'ont rien donné, mais le désignent comme seul coupable potentiel.

La défense va réclamer les données centralisées par le fournisseur d'accès à internet car à partir du retour de Delphine à son domicile peu avant 17h on ne sait rien de ses échanges via les messageries numériques qu'elles fréquentaient assidument. Les avocats demandent aussi la transcription intégrale des écoutes téléphoniques parce que celles fournies par les gendarmes ne sont que partielles et donc discutables.

Le procès devrait avoir lieu fin 2024 à Albi ce qui va paralyser au moins 15 jours le tribunal. Alors, il est envisagé de louer une salle plus vaste pour l'occasion, car les audiences seront certainement passionnantes et le suspens y sera total.