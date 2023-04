Affaire Chantal Cécillon : "La victime a été effacée par ce geste odieux", dit Ludovic Ninet

Le samedi 7 août 2004, en fin d'après-midi, Marc Cécillon achève sa partie de boules au bord du lac de Vénérieu, à quelques kilomètres à peine de Bourgoin-Jallieu, cette ville de l’Isère où il a toujours vécu.

Depuis quelques temps, ses amis croient comprendre qu'il est d'humeur morose. Il craint que Chantal, son épouse, veuille le quitter. Une épouse lassée par les frasques incessantes de ce mari qui boit trop et a des maîtresses.

Marc Cécillon quitte alors le Bar du Lac, direction le village proche de Saint-Savin. Il y rejoint la soirée organisée par de très bons amis. Une soixantaine de personnes, dont bon nombre de rugbymen y sont invités. Chantal, son épouse, est déjà là. Marc Cécillon ne cesse de boire et commence à prendre le moindre commentaire de travers.

Plus tard, il insulte la maîtresse de maison qui lui répond qu'il ne lui fait pas peur. Il la gifle, avant de se prendre deux coups de poing de la part de son mari qui le vire de la soirée. Une demi-heure plus tard, Marc Cécillon est de retour à la soirée.

Il tire sur sa femme à cinq reprises

Personne ne sait qu'il est repassé chez lui, afin de prendre un revolver. Il s'approche de Chantal et lui demande de le suivre. Celle-ci refuse. Cécillon dégaine alors son arme et tire à cinq reprises. Deux balles vont se loger dans l'abdomen et dans le poumon de sa femme.

Dans les articles, Chantal n'est pratiquement jamais évoquée Ludovic Ninet, journaliste et auteur

Dès le lendemain, le crime fait la une des journaux. On ne parle que de Marc Cécillon, on en oublierait presque la victime. Le portrait du meurtrier se dessine ainsi entre ombre et lumière. Cet enfant du pays, qui a fait la gloire du club local, cinq fois capitaine du XV de France, est présenté invariablement comme un "garçon gentil", se changeant en brute incontrôlable dès lors qu'il a trop bu. D'abord condamné à 20 ans de prison, il écopera finalement d'une condamnation de 14 ans le 3 décembre 2008 après son procès en appel.

"Le cordon n'a jamais été rompu entre son passé de sportif et Marc Cécillon, même lorsqu'il était en prison", se rappelle Jean-Michel Rascol, rédacteur en chef du service sport à RTL. "Sans doute qu'aujourd'hui, les témoignages auraient davantage de recul. Ils auraient pris en considération les reproches effroyables qu'on pouvait avoir à l'encontre du joueur".

L'enquête comme le procès ne parlent que très peu de la victime. "Dans les articles de l'époque, elle n'est pratiquement jamais évoquée. Elle est absente. On peut presque dire qu'elle a été effacée de la surface de la Terre par ce geste odieux et qu'elle est encore plus effacée par ce qu'il se passe ensuite", pointe du doigt Ludovic Ninet, journaliste et auteur de L'affaire Cécillon, Chantal récit d'un féminicide.

Libération pour bonne conduite

Le jeudi 7 juillet 2011, Marc Cécillon quitte le centre de détention de Muret en Haute-Garonne, sa troisième prison après celles de Lyon et de Varces dans l'Isère. Il bénéficie d'une libération pour bonne conduite. En tout et pour tout, il a passé sept ans derrière les barreaux. Mais plusieurs interrogations restent sans réponse.



Avant de se marier avec le joueur de rugby, Chantal avait déjà dû affronter les changements d'humeur d'un homme qui devenait violent quand il était sous l’emprise de l’alcool.



Questionnée par l'une de ses meilleures amies, elle l'avait rassurée en lui disant qu'avec Marc tout dégénérait quand il avait bu mais qu'elle le surveillait. Après le mariage, Chantal serait devenue plus sombre et tourmentée. "Chantal était prise entre deux feux. Amoureuse, fière, heureuse et en danger. Mais à la fin il fallait fuir" révèle cette amie dans le livre L'affaire Cécillon. "C'est surprenant que ce témoignage n'ait pas eu plus de poids", regrette Ludovic Ninet sur RTL.

- Ludovic Ninet, journaliste sportif et auteur du livre L'Affaire Cecillon, Chantal récit d’un féminicide, aux éditions des Presses de la Cité, collection Intime Conviction



- Jean-Michel Rascol, rédacteur en chef au service sport à RTL. Spécialiste rugby.