Affaire Carty : pourquoi ce n'était pas un suicide ?

Le 8 décembre 1986, André Carty et son épouse, Michèle Carty sont retrouvés assassinés dans leur chambre. Du sang sur les visages et les draps. D'après le médecin légiste, le corps de Michèle Carty a reçu une balle dans la nuque. Son mari, lui, présente une balle mortelle dans le ventre et a succombé à une hémorragie.

Face à cette scène, les enquêteurs concluent à un "drame conjugal". Rien n'a été volé, aucun désordre dans les autres pièces de leur domicile. Michèle Carty est retrouvée en chemise de nuit et ses lunettes sont toujours sur le nez. La femme devait probablement être en train de lire avant que le tueur ne mette fin à sa lecture. Les soupçons se portent sur son mari, André Carty. Sa main droite détient l'arme du crime, un pistolet Smith & Wesson.

Les rumeurs et témoignages ne manquent pas. On raconte de bon train qu'André Carty était un homme en dépression, peut-être à cause de son épouse qui avait soi-disant un amant. Jaloux et soucieux, il prendrait beaucoup de médicaments pour soulager sa peine. Peu après la découverte des corps, l'affaire parait entendue comme un féminicide, suivi d'un suicide. La presse s'en charge de faire choux gras de cette affaire.

On vous dit qu'il n'y a pas de débat, que les faits sont là. Marc Carty, le fils d'André Carty

Interviewé dans L'Heure du crime, Marc Carty, le fils d'André Carty réfute la piste de la dispute qui a mal tourné suivi d'un suicide : "Dès les premiers instants, je n'y croyais pas. Après vous vous doutez bien que quand vous avez un procureur, un commissaire de police qui vous dit qu'il n'y a pas de débat, que les faits sont là. Pendant 24 heures, on a vécu avec ça dans la tête en se disant que ce n'était pas possible mais que parfois il faut se rendre à l'évidence, qu'on ne connaît pas tout", dit-il.

Âgé de 23 ans à l'époque, le fils d'André Carty rend visite à son père et à sa belle-mère chaque semaine. Il n'a pas remarqué de climat qui laisserait présager des disputes entre les deux tourtereaux.

Pour un suicidé, 5 balles c'est 4 balles de trop Thierry Sagardoytho, avocat

Le rapport du légiste rapporte que l'arme est dans la main droite d'André Carty. Pour les enquêteurs, le meurtre a été commis par celui qui détient le pistolet. Interviewé dans L'Heure du crime, Thierry Sagardoytho, avocat, atteste une conclusion invraisemblable : "Le médecin légiste s'est déplacé sur les lieux et de prime abord, on était sur la piste d'un seul coup de feu, celui qu'il se serait donné au visage. Sauf que sur 5 balles, une seule sera mortelle", explique-t-il.

Il poursuit : "L'hypothèse qui va condamner l'hypothèse du suicide c'est que monsieur Carty est droitier, or on va trouver une plaie sur la partie supérieure de la main. Comment un droitier faisant usage d'une arme, peut-il se blesser sur la partie supérieure de la main ? C'est impossible. Pour un suicidé, 5 balles, c'est 4 balles de trop".

Malgré un coup de théâtre retentissant 3 mois plus tard impliquant un suspect, mais il est difficile de rattraper le temps perdu. Le mystère perdure depuis 36 ans.

