Affaire Carole Simon : le mystère de la chambre froide

Un corps est retrouvé découpé en morceaux, sans tête, près des salles de dissection de la faculté de médecine de Paris. Jusque-là, rien de choquant dans cet univers où les étudiants en médecine ont l'habitude de faire leur apprentissage sur des cadavres.

Sauf qu'après inspection, le corps en question n'appartient pas à la faculté. Il est non répertorié et inconnu. C'est celui d'une jeune fille de très bonne famille, Carole Simon, 19 ans, disparue juste avant Noël 1980.



Ainsi va commencer l'une des plus grandes énigmes criminelles jamais soumises aux policiers du 36 quai des Orfèvres. Pendant des mois, ces hommes vont avoir le sentiment de progresser dans un labyrinthe.

Ils vont essayer de comprendre comment cette malheureuse jeune fille est arrivée ici, et se demander où ce meurtre sadique a été commis.

C'est un étrange chercheur américain qui va finir par retenir toute l’attention des enquêteurs. Mais est-il vraiment le dépeceur ? Et pourquoi s'en prendre à cette jeune femme ?

Les invités de "L'Heure du crime"

- Charles Diaz, commissaire général honoraire, historien de la police et ancien de la brigade criminelle.

- Jacques Poinas, commissaire honoraire, à l’époque chef de section à la brigade criminelle. - Olivier Foll, ancien adjoint au chef de la brigade criminelle au 36 quai des orfèvres.

