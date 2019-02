Vincent Crase (à gauche) et Alexandre Benalla (à droite) en train d'interpeller un manifestant le 1er mai 2018 à Paris

et AFP

publié le 08/02/2019 à 13:29

Leur interpellation musclée le 1er mai 2018 est à l'origine de la tentaculaire affaire Benalla. Les deux trentenaires formant "le couple de la Contrescarpe" ont été condamnés, vendredi 8 février, à 500 euros d'amende pour des violences contre des policiers.



Georgios D., vendeur grec, et Chloé P., graphiste française, ont reconnu avoir jeté des projectiles en direction des forces de l'ordre le 1er mai 2018 place de la Contrescarpe, dans le Ve arrondissement de Paris. Ce jour-là, un rassemblement avait dégénéré après une journée de manifestations dans la capitale. Le parquet avait requis deux mois de prison avec sursis.

Pendant leur garde à vue, le couple avait reconnu avoir lancé une carafe et un cendrier en direction des policiers, disant regretter leur geste. "Nous nous sommes sentis agressés, expliquent-ils. Nous sommes des gens normaux. On n'est rien du tout et l'on voit que notre bourreau travaille pour l'Élysée", avaient-ils également déclaré sur RTL.

Après les violences du 1er mai et l'imbroglio autour des passeports diplomatiques, l'inextricable affaire Benalla a pris un nouveau tournant judiciaire jeudi 7 février : le parquet financier a ouvert une enquête sur un contrat signé avec un sulfureux oligarque russe. Au même moment, Matignon a annoncé la démission de la cheffe du groupe de sécurité du Premier ministre (GSPM), prise dans la tourmente de cette affaire qui n'en finit plus de rebondir.