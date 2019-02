et Marie Sasin

publié le 08/02/2019 à 08:18

Une nouvelle enquête dans l’affaire Benalla : sur ce contrat signé avec un oligarque russe. Alexandre Benalla pourrait l'avoir négocié du temps où il était à l'Élysée. Contrat dans lequel serait aussi impliqué le compagnon de la cheffe de sécurité du Premier ministre. Elle a annoncé hier sa démission.



C'est dans ce contexte que doit être jugé aujourd'hui le couple interpellé le 1er mai à Paris par Alexandre Benalla. Un homme et une femme accusés de violences contre les forces de l'ordre.

"Ils ont une certaine appréhension car ce sont des jeunes qui n’ont jamais eu affaire à la justice. Pour ce qui concerne l’affaire Benalla en elle-même, ils continuent à dire, à penser et à juste titre que ce n’est pas leur affaire en réalité. Leur affaire est à l’origine une affaire de jet de projectiles, ils regrettent de l’avoir fait et ensuite de violences policières et elle s’arrête là", dit leur avocat Maître Sahand Saber.

À écouter également dans ce journal

Italie - Crise entre Paris et Rome. Alors que la France a rappelé hier son ambassadeur, une première depuis 1945, Matteo Salvini se dit prêt à discuter. Discuter oui, mais sous condition vous l'aurez compris dit le ministre de l'intérieur italien, c'était hier soir lors d'une conférence de presse à Pescara, dans la région des Abruzzes.



Emiliano Sala – Le corps remonté jeudi 7 février de la carcasse de l’avion est bien celui du footballeur argentin. "Le corps ramené à Portland (au sud de l'Angleterre, ndlr) aujourd'hui a été formellement identifié par le médecin légiste du Dorset comme celui du footballeur Emiliano Sala", a annoncé la police sur Twitter.



Vacances - Le début ce soir des vacances de février pour la zone B : les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Nantes, Rennes, Nancy, Metz et Strasbourg.