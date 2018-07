publié le 29/09/2017 à 08:21

Automne 2011. Sandrine Rousseau est depuis quelques mois intégrée au bureau exécutif d'Europe-Écologie-Les Verts. Elle doit former un tandem de travail avec Denis Baupin, cadre du parti. Mais lors d'une réunion à Montreuil, tout dérape lorsque Sandrine Rousseau va faire une pause. "Il m'attend dans le couloir, me plaque contre le mur et tente de m'embrasser de force", raconte-t-elle sur RTL vendredi 29 septembre. Dans les minutes qui suivent, elle se confie à ses collègues, en interne, mais les réactions sont toujours les mêmes. "C'est une histoire entre lui et toi", "fais attention à toi, il est puissant au sein du parti", "ne parle pas ça va être encore pire".



Avec trois autres élues écologistes, Sandrine Rousseau se décide pourtant à porter plainte contre Denis Baupin, pour harcèlement et agressions sexuelles. Une enquête est ouverte, mais à cause de la prescription, l'ex-député n'est pas jugé. Et surtout, il nie les faits. "La violence de la défense est une deuxième agression", estime Sandrine Rousseau sur RTL. "C'est une défense très commune. L'homme nie, on est toutes menteuses, comploteuses".

Cette affaire aura eu de graves conséquences sur la vie privée de Sandrine Rousseau. Alors qu'elle annonce à celui qui s'apprête à devenir son ex-mari son intention de parler, celui-ci lui répond : "C'est en partie à cause de ça qu'on en est là". C'est aussi ce qui fait dire à l'ex-porte-parole EELV que "parler ça coûte cher mais c'est en le faisant que le fléau recule". "C'est dans la non-parole publique que se niche la récidive, l'impunité. Parler est une forme d'enjeu de société, même si on ne peut pas obliger les femmes à le faire car c'est compliqué et lourd", poursuit-elle.

Aujourd'hui, Sandrine Rousseau n'est plus secrétaire nationale adjointe du parti, elle a démissionné. "Je reste écologiste, mais je voudrais passer quelques temps à me concentrer sur ce sujet et faire évoluer la société. Les chiffres ne bougent pas depuis 10 ans : seulement 1% des agresseurs et des violeurs sont condamnés. Les femmes restent seules face à la souffrance et pour moi ce n'est pas possible". C'est pour libérer la parole que Sandrine Rousseau a écrit son livre, Parler, paru aux éditions Flammarion le 27 septembre.