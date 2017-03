Denis Baupin veut porter plainte : "C'est pathétique", répondent ses accusatrices

publié le 08/03/2017 à 15:46

Si les faits sont désormais prescrits, ils auraient pu être "qualifiés" pénalement. Denis Baupin n'a pas été condamné par le parquet de Paris après les accusations d'agressions et harcèlement sexuels qui le visaient. Les faits sont trop anciens. Mais son innocence est loin d'être prouvée, d'autant que le communiqué de la décision décrit les témoignages des accusatrices comme "mesurés, constants et corroborés".



L'avocat de l'élu écologiste crie au complot contre son client : "L'affaire Baupin ce n'est pas une affaire de harcèlement sexuel, mais une opération de diffamation en bande organisée". Afin de "lever toute ambiguïté sur le fait que les accusations sont avérées ou pas", le député a pris la décision de déposer "quatre plaintes pour dénonciation calomnieuse" contre ses accusatrices, a-t-il annoncé le 7 mars.

Il est dans une forme de déni, de violence, comme toute sa vie politique Sandrine Rousseau, une des victimes Partager la citation





Elles étaient 14 à l'accuser, deux d'entre elles ont accepté de réagir à ce dernier rebondissement. "Ça me... Je trouve qu'il est dans le déni, c'est un jusqu'au-boutiste. C'est idiot. Je trouve ça dommage", confie à RTL.fr Annie Lahmer, élu écologiste et une des quatre victimes à avoir posé à visage découvert.

Même son de cloche chez Sandrine Rousseau, également une des victimes et secrétaire adjointe d'EELV, contactée par RTL.fr : "Il est dans une forme de déni, de violence, comme toute sa vie politique". De plus, invoquer une soi-disant "théorie du complot", est jugée "pathétique". De même, Annie Lahmer "n'en revient pas" qu'il utilise cet axe d'accusation, "ce n'est pas sortir par la grande porte", ajoute-t-elle.

Ce n'est pas sortir par la grande porte Annie Lahmer, une des victimes Partager la citation





Mais aujourd'hui, la Justice a parlé. Et aucune d'elles ne croit vraiment à une condamnation les concernant. "C'est habituel selon mon avocat", raconte Annie Lahmer. Le fait de porter plainte après un classement sans suite serait en effet une habitude car l'accusé cherche à être innocenté. "Ça ne me fait rien de plus", poursuit-elle quand Sandrine Rousseau veut "passer à autre chose". Et d'ajouter : "Il peut faire ce qu'il veut, la Justice a eu lieu".



L'avenir maintenant, c'est de ne pas laisser cette affaire tomber dans l'oubli. "Ça a été un coup de buttoir dans le système de déni et de tabou, mais il ne faut pas que ça retombe dans l'oubli", craint la secrétaire adjointe d'EELV. C'est pourquoi, ces femmes ont mis en place un hashtag et une page Facebook destinée à interpeller les candidats à l'élection présidentielle avec ce : #Monvotesi.