publié le 06/03/2017 à 23:03

L'affaire Baupin avait defrayé la chronique au printemps dernier. Les témoignages à visage découvert de huit femmes, dont quatre élues écologistes, avaient déclenché une enquête en mai dernier à l'encontre du député Europe-Écologie-Les Verts Denis Baupin, pour agressions et harcèlement sexuel. Certains faits pouvaient donner lieu à des poursuites pénales, mais trop anciens, ils sont prescrits et l'enquête a été classée sans suite par le parquet de Paris, ce 6 mars.



Une décision que les plaignantes attendaient. "Nous nous doutions toutes les quatre que les faits seraient prescrits. Nous savions que la loi qui allonge les délais de prescription de 3 à 6 arrivait trop tard", reconnaît Isabelle Attard, députée du Calvados, qui avait porté plainte contre Denis Baupin.

"Je pense surtout à celles qui témoigneront plus tard", explique-t-elle. "Ce que nous voulions communiquer toutes ensemble c'est qu'il y a eu un avant et surtout un après affaire Baupin", se félicite-t-elle. "Nous sommes 14 femmes à s'être déclarées victimes de Denis Baupin sur une période de plus de 20 ans (...) La procureur a effectivement dit que les faits étaient qualifiés pénalement, que c'était des déclarations mesurées, constantes et corroborées par des témoignages. Donc ça nous donne raison". Pour Isabelle Attard, "les faits sont avérés et Denis Baupin ne peut se déclarer innocent".