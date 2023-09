La soirée a finalement été calme jeudi 7 septembre à Élancourt, dans les Yvelines. La CRS 8, unité spécialisée dans les violences urbaines, y a été déployée par crainte de débordements, après une collision mercredi, entre une voiture de police et Sefa, un adolescent de 16 ans à scooter, en état de mort cérébrale. Les deux policiers impliqués sont ressortis libres de leur garde à vue. Le choc a eu lieu après un refus d'obtempérer, le policier qui conduisait assure qu'il s'agit d'un accident.

Entendu près de 12h par l'IGPN, le policier a affirmé qu'il n'avait pas vu le jeune motard surgir sur sa gauche à un carrefour, alors que le fonctionnaire roulait, lui, sur la voie prioritaire, gyrophares allumés. Sefa, 16 ans, circulait en outre sans casque, sans gants, sur une moto-cross non-homologuée, d'après le parquet de Versailles. Le jeune homme avait refusé quelques minutes plus tôt d'obtempérer à un autre équipage de police, lui aussi dans un véhicule, et qui s'était alors lancé à sa poursuite, gyrophares allumés également, mais sans sirène et sans accélération excessive, selon le conducteur de cette deuxième voiture.

Pour les policiers, il s'agit donc d'un accident de la route, même si les deux équipages cherchaient bel et bien à interpeller Sefa. Une version contestée par la famille qui certifie que des témoins ont vu une des voitures couper volontairement la route aux motards. Pour tenter d'y voir clair, un juge d'instruction va être désigné d'ici quelques jours. Vitesse des véhicules, vidéosurveillance, échanges radio des policiers... Tout va être vérifié afin d'établir si une éventuelle responsabilité des gardiens de la paix peut être retenue.