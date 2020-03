publié le 14/03/2020 à 02:48

Ils proposaient une fausse sculpture de Rodin, un faux tapis persan : 16 personnes interpellées dans le sud de la France, en Gironde et en région parisienne ont été présentées à un juge en vue de leur mise en examen, a annoncé vendredi 13 mars le parquet de Marseille.

L'escroquerie aurait fait une dizaine de victimes pour un montant de 15 millions d'euros en deux ans, a indiqué la même source dans un communiqué. Plus de 120.000 euros en espèces et 700.000 sur des comptes bancaires, trois lingots d'or, des diamants, des montres et bijoux de luxe, plusieurs véhicules dont des caravanes et des véhicules ont été saisis par les enquêteurs.

Les mis en cause sélectionnaient leurs futures victimes "selon l'importance de leur patrimoine", puis, "au moyen de nombreux complices", entraient en contact avec "leurs cibles afin de gagner leur confiance" pour leur proposer l'achat d’œuvres d'art "le plus souvent faussement expertisées", explique le parquet.

Le but affiché était de procéder à de "l'optimisation fiscale", a ajouté la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens. Parmi les œuvres présentant de faux certificats, figuraient des statuettes en bronze dont l'une signée Rodin représentant Camille Claudel ou encore des objets en ivoire.