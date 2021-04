Zambie : un avion atterrit par erreur sur un aéroport en construction

et AFP

publié le 05/04/2021 à 22:23

Erreur d'atterrissage. Un avion cargo de la compagnie Ethiopian Airlines a malencontreusement atterri sur un aéroport en construction au nord de la Zambie, selon un responsable du ministère zambien des Transports. Cet atterrissage n'a entraîné aucun dégât.



L'appareil s'est posé "par erreur" sur la piste du futur aéroport international Copperbelt, a indiqué le secrétaire permanent du ministère des Transports, Misheck Lungu. "Au moment d'atterrir, (le pilote) était en communication avec les contrôleurs aériens et ils lui ont dit 'on ne vous voit pas'", a-t-il expliqué à l'AFP, "il a donc atterri à vue, vu qu'il n'était pas guidé et s'est posé sur un aéroport toujours en construction".

Après cette manœuvre par mégarde, le pilote a pu faire redécoller l'avion jusqu'à sa destination initialement prévue. Les enquêteurs vont rédiger un "rapport complet" sur cet incident.

L'ouverture de l'Aéroport international de Copperbelt était initialement prévue pour la mi-2020, mais a été retardée par la pandémie de Covid-19.