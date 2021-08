Sida : les essais d'un nouveau vaccin sont "une bonne nouvelle" pour Gilles Pialoux

Bientôt et enfin un vaccin contre le virus du sida ? Le laboratoire Moderna a annoncé le lancement jeudi 19 août de ses premiers essais cliniques grâce à la technique de l'ARN messager, déjà utilisée dans certains vaccins contre le coronavirus. "C'est une bonne nouvelle, mais qu'il faut prendre avec prudence", réagit Gilles Pialoux, infectiologue et vice-président de la Société française de lutte contre le sida.



"C'est le tout début du processus", explique l'infectiologue. "En phase 1, on teste la réponse immunitaire et la tolérance sur plusieurs dizaines de volontaires sains qui ont été sélectionnés, en l'occurence 56 pour ces essais", détaille-t-il. Il s'agit d'une étape importante, pendant laquelle les scientifiques espèrent voir se développer des anticorps et des cellules protectrices contre le sida, avant l'extension à plusieurs centaines de volontaires lors de la phase 2 et enfin, la plus importante, la confrontation avec le virus lors de la phase 3.

Actuellement, 38 millions d'individus vivent avec le VIH. Avec 2 millions de nouveaux malades et 800.000 morts chaque année, l'annonce de Moderna constitue un nouvel espoir, même s'il y a eu "beaucoup d'espoirs déçus" dans le passé, rappelle Gilles Pialoux. Il faudra également faire preuve de patience, car ces essais seront menés sur plusieurs années. "On est sur une échelle de cinq à dix ans", précise l'infectiologue pour qui "cette crise et cette galère du coronavirus aura au moins permis d'amener des éléments positifs sur d'autres pathologies".