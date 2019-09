et AFP

publié le 09/09/2019 à 12:45

Le typhon Faxai a balayé la ville de Tokyo, dans la nuit du 8 au 9 septembre. Selon le premier bilan, une personne est décédée et plus de 30 autres sont blessés. Une dame d'une cinquantaine d'années a trouvé la mort, emportée par la puissance du vent, a annoncé la police locale. Faxai est aussi à l'origine d'importantes coupures de courant, 900.000 personnes ont été privées d'électricité, et de grosses perturbations ont été recensées dans les transports de la capitale japonaise.

Le typhon a touché terre le long de la région de Chiba, à l'est du pays, après avoir franchi la baie de Tokyo. Les rafales de vent ont dépassé les 200 km/h. Au petit matin, les autorités ont maintenu les recommandations d'évacuations pour les 340.000 personnes concernées. Ces directives ne sont pas obligatoires, mais fortement conseillées pour la population.

Certains arrondissements tokyoïtes ont fermé leurs écoles ce lundi 9 septembre, craignant que le vent, qui continue à souffler fortement après le passage du typhon, puisse nuire à la sécurité des élèves. Dans la ville, les rues sont jonchées de débris de toit, d'enseignes de magasins déchiquetées, de morceaux de vérandas et de détritus.

Les dégâts causés par le typhon #Faxai dans le nuit.

Ce matin dans la ville de Kamogawa à Chiba. #¿¿15¿ #¿¿15pic.twitter.com/EayQx5r5wL — ¿ Ryo Saeba ¿ (@Ryo_Saeba_3) September 9, 2019

Une chaîne de télévision locale a diffusé la vidéo de l’effondrement du toit d'une station service de Tateyama, au sud de la capitale.

L'équipe de rugby australienne retardée

Le typhon est intervenu 11 jours avant le début de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Arrivée dimanche soir, juste avant Faxai, l'Équipe de France a pu rejoindre sans encombre son camp d'entraînement, situé à une centaine de kilomètres de Tokyo. Une chance que n'ont pas eu les Australiens. Les Wallabies, qui devaient atterrir ce lundi, ont dû repousser leur arrivée en terre nippone.

Au Japon, la saison des typhons dure généralement jusqu'au mois d'octobre. Cette année, elle pourrait influer négativement sur le bon déroulé de la Coupe du Monde. Mais que les supporters de l'ovalie se rassurent, s'il ne faut pas minimiser les risques, le pays dispose d'infrastructures très performantes pour éviter les dégâts causés par les catastrophes naturelles.