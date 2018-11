et AFP

publié le 17/11/2018 à 19:20

C'est la fin d'un mystère après un an de recherches et d'interrogations. Le sous-marin militaire argentin ARA Sans Juan, retrouvé samedi 17 novembre, presque un an jour pour jour après sa disparition dans l'Atlantique, "a implosé" a déclaré Gabriel Attiz, le commandant de la base navale de Mar del Plata, port d'attache du submersible.



"Il est entier, mais il a implosé. Il se trouve à 870 mètres de fond", a-t-il dit après avoir rencontré les familles des victimes. L'épave a été localisée par la société privée américaine Ocean Infinity, à environ 400 km des côtes de la Patagonie.

À l'Hôtel Tierra Del Fuego de Mar del Plata, non loin de la base navale, le commandant a montré aux familles des victimes des photos du submersible prises par des modules sous-marin. "Nous sommes émus par cette nouvelle", a déclaré Jorge Villareal, le père d'un des 44 membres d'équipage.

Le submersible avait disparu avec ses 44 membres d'équipage lors d'une mission dans l'Atlantique sud le 15 novembre 2017. Depuis septembre, les recherches étaient menées par Ocean Infinity, une société privée américaine, qui devait les interrompre jusqu'au mois de février.