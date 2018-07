VIDÉO - Un clip contre le jihad devient viral

publié le 28/05/2017 à 20:41

"Je dirai tout à Dieu". C'est sur ces propos que la vidéo prônant la tolérance et rejetant la violence jihadiste s'ouvre. Ce clip a été diffusé à l'occasion du ramadan par le géant koweïtien des télécommunications, Zain Telecom. Mise en ligne le vendredi 26 mai, à la veille du jeûne musulman, la vidéo est devenue virale, générant déjà près de deux millions de vues rien que sur YouTube.



Cette courte vidéo fait défiler des scènes de terreur de la guerre en Syrie ou d'attentats en Irak, au Koweït, en Arabie saoudite et en Jordanie, attribués ou revendiqués par des organisations jihadistes, dont le groupe État islamique ou Al-Qaïda. "Vénère Dieu avec amour et non avec terreur", répète une foule qui poursuit un kamikaze ceinturé d'explosifs. "Vous avez rempli les cimetières avec nos enfants et vidé les classes dans nos écoles", lance un enfant aux auteurs des violences.



Les monarchies arabes du Golfe ont multiplié les appels à la lutte contre "le terrorisme" après avoir été longtemps accusées d'entretenir l'extrémisme religieux.