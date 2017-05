Au moins 80 lycéennes nigériennes ont été libérées de Boko Haram

et AFP

publié le 06/05/2017 à 23:44

C'est la fin d'un long calvaire pour des dizaines de jeunes filles. Enlevées au Nigeria en 2014 par le groupe jihadiste Boko Haram, elles ont été libérées ce samedi 6 mai, ont indiqué un ministre, des sources de sécurité et le père de deux filles.



"Je peux confirmer qu'elles ont été libérées", a déclaré un ministre sous couvert de l'anonymat, tandis qu'une source militaire affirmait qu'"au moins 80 jeunes filles de Chibok" ont été amenées à Banki dans le nord-est du Nigeria, ajoutant qu'"elles partiront par avion vers Maiduguri (capitale de l'Etat du Borno) demain (dimanche)".

En avril 2014, 276 jeunes filles avaient été kidnappées par Boko Haram, et 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper juste après le rapt. Puis, en octobre 2016, 21 des lycéennes avaient été libérées, pour certaines avec des enfants nés en captivité, après des négociations entre Boko Haram et le gouvernement, avec l'aide du Comité International de la Croix-Rouge et de la Suisse. Le porte-parole de la présidence nigérienne, Garba Shehu, avait alors affirmé que la libération de 83 autres jeunes filles étaient en négociations, mais qu'elles étaient détenues par d'autres factions du groupe.



Depuis leur enlèvement, les lycéennes de Chibok sont devenues le symbole des dizaines de milliers de personnes encore détenues par Boko Haram qui utilise le kidnapping de masse comme moyen de recrutement.