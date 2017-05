Terrorisme : l'Otan décide de rejoindre formellement la coalition anti-Daesh

publié le 24/05/2017 à 18:46

Les 28 pays membres de l'Otan ont décidé ce mercredi 24 mai de rejoindre formellement la coalition internationale contre le groupe jihadiste État islamique (EI) en Irak et en Syrie. Les États-Unis, qui dirigent cette coalition, réclamaient depuis plus d'un an que l'Otan en devienne membre à part entière. La décision, approuvée au niveau des ambassadeurs des 28 pays de l'Alliance atlantique, "doit encore être endossée par les chefs d'État et de gouvernement" réunis jeudi en sommet à Bruxelles, selon une source diplomatique cité par l'AFP.



Cette annonce intervient quelques heures après l'ouverture d'un sommet entre les dirigeants des pays membres de l'Otan, le premier auquel assiste Donald Trump et Emmanuel Macron. La veille, le secrétaire général de l'Otan, le norvégien Jens Stoltenberg appelait ) une intensification de la lutte contre le terrorisme après l'attentat de Manchester : "Je m'attends à ce que les Alliés agissent et acceptent de faire davantage dans la lutte contre le terrorisme." Le dirigeant de l'organisation militaire emmenée par les États-Unis excluait que l'Otan assume un "rôle de combat" au sein de la coalition anti-EI.



Les États-Unis, qui dirigent la coalition internationale menant depuis 2014 des frappes aériennes contre l'État islamique en Irak et en Syrie, demandent depuis plus d'un an que l'Otan en devienne membre à part entière. Chacun des 28 États membres de l'Otan fait déjà partie à titre individuel de cette coalition.