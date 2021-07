Pourquoi les moustiques nous piquent-ils ?

En ce début d'été, si l'on n'a pas hâte d'une chose, c'est de retrouver les moustiques et les boutons qu'ils laissent sur notre peau. Mais pourquoi ces derniers nous piquent-ils ? Trois propositions :



1. Les moustiques existent pour transmettre des maladies, c'est pour cela qu'on les appelle des nuisibles. En passant d'un humain à l'autre, le moustique transmet la dengue, la malaria, la fièvre jaune et même le chikungunya.

2. Les moustiques piquent pour la bonne cause. Le sang qu'ils vous prélèvent leur sert à assurer la maturation des oeufs qui dorment dans le ventre de maman moustique.

3. Les moustiques piquent pour assurer la sélection naturelle au sein de l'espèce. Comme le moustique a entre une chance sur deux et une chance sur trois de finir aplati par une main au moment de piquer, seuls les moustiques les plus habiles, les plus rapides, les plus discrets, survivent.

La bonne réponse est la réponse 2 ! En effet, les moustiques piquent pour nourrir leurs petits, mais comme ce sont des oeufs, seules les mamans moustiques qui portent les oeufs dans leur ventre nous piquent notre sang. En réalité, ce n'est pas tant le sang qui les intéresse, mais les protéines qu'il contient.

Les moustiques piquent aussi les animaux

Les moustiques ne piquent pas seulement les hommes, mais tous les animaux et mammifères, y compris ceux à poils. Si vous avez un chat ou un chien, le moustique va chercher des zones sans poils, par exemple autour des yeux, autour des oreilles ou dans les oreilles. Ils piquent aussi sur le ventre et sur le bout du nez. Les moustiques piquent aussi le bétail, les vaches, les boeufs, les cochons, les moutons et autres, mais ils piquent aussi les oiseaux et même les reptiles.

Pourquoi les boutons laissés nous grattent-ils ? Parce que le moustique, lorsqu'il nous pique, nous injecte un anesthésiant, mais aussi tout un tas de cochonneries comme des microbes et bactéries, ainsi que quelque chose d'urticant qui va donner envie de se gratter.