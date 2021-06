Un impressionnant incendie s'est déclaré à la station Elephant and Castle au sud de Londres, au Royaume-Uni, ce lundi 28 juin. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit un immense nuage de fumée sortir de la station de métro londonienne avant l'apparition d'une boule de feu. L'incendie est toujours en cours

Selon les informations de la London Fire Brigade, 15 camions et une centaine de pompiers sont actuellement sur les lieux. Trois commerces situés sous les arches ferroviaires, six voitures et une cabine téléphonique ont subi des dégâts. Un homme est soigné sur place par les secours.

Pour l'heure, la cause de l'incendie n'est pas connue. "L'incident n'est pas considéré comme étant de nature terroriste", selon la police de Londres. D'après la police des transports, la station a été évacuée et les trains ne marquent pas l'arrêt. Des routes alentours ont été fermées et les pompiers ont demandé aux riverains d'éviter la zone, de garder leurs fenêtres et portes closes le temps de maîtriser l'incendie.