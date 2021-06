Allemagne : deux blessés lors d'une attaque au couteau

Deux passants ont été gravement blessés lors d’une attaque à l’arme blanche perpétrée lundi 28 juin dans la capitale du Land Thuringe, Erfurt. L’assaillant est actuellement en fuite, a indiqué la police.

Les deux personnes blessées, âgées de 45 et 68 ans, ont été transférées à l’hôpital, mais leurs jours ne sont pas en danger. L’homme en fuite, âgé d’une vingtaine d’années, blond, aurait une cicatrice sur le visage. Depuis sa fuite, la police met tout en place pour le retrouver.



Trois jours plus tôt, un jeune Somalien de 25 ans avait déjà attaqué 3 personnes à coups de poignard à Wurtzbourg (Bavière). Atteint de troubles psychiatriques, il avait été arrêté quelques heures plus tard.

L’enquête suit son cours pour tenter de savoir si l’auteur de l’attaque, d'une "incroyable brutalité" témoigne un élu local, atteint de troubles psychiatriques aurait pu être motivé par une radicalisation islamiste.