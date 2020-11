publié le 08/11/2020 à 03:39

"This is the time to heal in America" ("Il est temps de guérir en Amérique"). Joe Biden a été élu président des États-Unis ce samedi 7 novembre. À 20h heures locales, le candidat démocrate a tenu à Wilmington dans le Delaware, son tout premier discours en tant que président américain, après avoir été introduit par sa colistière et vice-présidente élue Kamala Harris.

"Le peuple de cette nation a parlé. Il nous a donné une grande victoire, pour nous, le peuple, nous avons remporté la victoire avec le plus de voix de toute l'histoire des États-Unis", a salué Joe Biden. "Ce soir on voit partout dans toutes les villes, dans tout le pays et même dans le monde entier, beaucoup de joie et d'espoir pour un meilleur avenir. Je m'engage à devenir un président qui veut unifier et pas diviser", a t-il ajouté.

Le démocrate a également lancé un appel au rassemblement : "À tous ceux qui ont voté pour Trump, je comprends que vous soyez déçu, j'ai perdu aussi par le passé". "Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des Américains", a-t-il insisté. Joe Biden veut donc "baisser d'un ton, s'écouter, se parler". "Il faut arrêter de traiter nos adversaires comme des ennemis", a réitéré le démocrate.

"Il est temps de guérir en Amérique"

Le président catholique a ensuite exprimé sa volonté de "guérir" le pays. "La Bible nous dit qu'il y a une saison pour tout, pour construire, pour récolter, pour semer et pour guérir. Il est temps de guérir en Amérique", a t-il déclaré.

Joe Biden a également annoncé qu'il mettrait en place dès lundi une cellule de crise sur le coronavirus, rassemblant des scientifiques et des experts, pour combattre le principal défi actuellement posé à l'exécutif américain. "Je m'engagerais pour mettre fin à cette pandémie", a t-il lancé.

Thank you to the American people for the faith you have entrusted in us. Tune in now as President-elect @JoeBiden and I address the nation. https://t.co/KQvJiWIEdJ — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 8, 2020