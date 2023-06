VIDÉO - Philippe Caverivière : "Poutine a passé un week-end assez moyen"

Sylvie Bermann, ex-ambassadeur de France en Russie, est restée pour la chronique de Philippe Caverivière. L'occasion pour l'humoriste d'évoquer la rébellion de Wagner contre Poutine. "Autant vous dire que Vladimir Poutine a passé un week-end assez moyen, moins mauvais que celui de Claude Barzotti, mais pas top quand même", lance-t-il.

Evgueni Prigojine a fait volte-face à moins de 300 km de Moscou. "Prigojine a mis fin à son coup de force : brutalement, on a envie de lui dire : "minuscov quéquétov" ou "petite bite" comme on dit en russe même si je ne suis pas certain de la traduction", poursuit le chroniqueur.

Le chanteur belge Claude Barzotti s'est éteint ce samedi 24 juin à l'âge de 69 ans. Philippe Caverivière a une pensée spéciale pour lui et les autres chanteurs belges en France. "On aime Claude Barzotti, Arno, Jacques Brel… tous fauchés par la même maladie. Bref, la Belgique a fourni plus de grands chanteurs que de grands cancérologues", conclut-il.