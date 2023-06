Le chanteur Claude Barzotti est mort à 69 ans

"Je suis rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste". Vous avez certainement entendu ses paroles de la chanson "Le Rital" de Claude Barzotti. Le chanteur belge, auteur de slows et de chansons à succès des années 1980 comme "Aime Moi", "Madame" ou "Je ne t'écrirai plus", est décédé à son domicile des suites d'un cancer, a annoncé son manager ce samedi 24 avril à l'AFP. Une information confirmée par RTL.

Il est mort à l'âge de 69 ans, des suites de graves problèmes de santé. L'auteur-compositeur à la voix légèrement éraillée "est mort dans son lit, entouré de ses deux filles", dans une commune entre Bruxelles et Charleroi, en Belgique, a déclaré Laurent Comtat.

"Je suis rital et je le reste", chantait également Barzotti dans l'un de ses tubes "Le Rital", où celui qui est né près de Charleroi le 23 juillet 1953 évoquait ses origines. Son père était un mineur italien.









