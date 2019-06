publié le 14/06/2019 à 17:15

Le geste d'une star de la chanson malaisienne partait d'une bonne intention, pourtant il lui a valu d'être interpellée par la police. C'est la mésaventure qu'a vécu la chanteuse pop locale Zarith Sofia Yasin, à la suite d'une vidéo diffusée sur Facebook montrant un ourson à la fenêtre de son appartement de Kuala Lumpur, raconte Indy 100.



Sur les images publiées sur le réseau social par une Malaisienne, on peut entrevoir un petit ours gémir et tenter de s'échapper par une fenêtre donnant sur la cour intérieure d'un immeuble. Le 7 juin dernier, le département de la Faune et des Parcs nationaux a perquisitionné le logement en question après avoir été prévenu par un voisin que l'animal s'y trouvait.

Sur Facebook, la vidéo a laissé les 82.000 internautes qui ont visionné la séquence perplexes. Que faisait le plantigrade dans l'appartement de Zarith Sofia Yasin ? Devant l’afflux d'accusations de maltraitance envers l'animal sauvage, la chanteuse a tenu à se justifier.

Il faisait nuit quand j'ai trouvé l'ourson (...) et j'ai cru que c'était un chiot ! Zarith Sofia Yasin





Interrogée par le quotidien local The Star, cette dernière a confié qu'elle a cru recueillir un chiot : "Il faisait nuit quand j’ai trouvé l’ourson affaibli au bord de la route, et j’ai cru que c’était un chiot ! Je sais que l’ours ne peut pas être domestiqué, il ne peut pas être élevé comme animal de compagnie. Je voulais seulement le sauver, je n’avais pas l'intention de l'exploiter", a-t-elle expliqué au média malais.



Au cours du même entretien, la jeune femme a également ajouté qu'elle ne voulait pas garder "Bruno", le nom qu'elle a donné au petit ours, à son domicile. Elle comptait le confier à zoo une fois qu'il serait rétabli. Les autorités ont affirmé que l'ourson dont l'âge est estimé entre cinq et sept mois se trouvait en bonne santé lorsqu'ils l'ont récupéré.



Le rescapé a été confié à un centre de sauvetage d’espèces sauvages. Quant à Zarith Sofia Yasin, elle se dit prête à assumer les conséquences de ses actes.