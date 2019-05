publié le 02/05/2019 à 00:34

Ils sont mignons, ils ressemblent encore pour le moment à d'adorables peluches, et pour cause il n'ont que 3 mois. Deux oursons noirs sont nés le 2 février dernier au zoo Planète Sauvage, situé près de Nantes. Une belle nouvelle pour l'équipe sur place car c'est l'une des seules naissances enregistrées en Europe en 2019.



Si l'annonce n'a été faite qu'en ce début du mois de mai, c'est parce que pendant plusieurs semaines, les deux oursons sont restés au chaud, protégés par leur maman Nouka, une ourse née en 2014 au zoo Planète Sauvage. Car à la naissance, les oursons sont très peu développés, aveugles et sourds, ils font la taille d’un marqueur !

La mère est alors très protectrice, d'autant que les naissances doivent attendre entre 2 et trois ans, le temps que les petits déjà nés deviennent autonomes. Nouka a donc creusé une tanière sous un tronc d'arbre à l'écart dans son enclos, explique ainsi un communiqué de Planète Sauvage.

Les soigneurs ont joué un rôle, en protégeant la petite famille lors du développement des deux oursons, et en maintenant loin d'eux les autres ours et les bisons du zoo. Sans jamais intervenir. Il ne reste plus qu'à trouver les prénoms des nouveaux venus. Pour ce faire, les soigneurs proposent au grand public de voter sur la page Facebook du zoo. Le choix devra se faire entre Lucky et Maska, Alabama et Yosemite, Kinaï et Koda, Kuruk et Sepa.