VIDÉO - Le pape François perd son sang-froid face à une fidèle

publié le 01/01/2020 à 11:23

C'est un geste qui vaut au Pape François la vindicte des fidèles catholiques depuis le soir du 31 décembre. Lors de la traditionnelle cérémonie de fin d'année place Saint-Pierre à Rome, le chef de l'Église catholique s'est emporté face à une pèlerine qui lui a agrippé le bras alors qu'il saluait la foule.

Sur les images, on voit une femme placée derrière une barrière étendre ses bras pour s'accrocher à celui du Pape et le tirer vers elle. Celui-ci, visiblement agacé, tente de se retirer de son étreinte en frappant sa main à plusieurs reprises. Les propos tenus à ce moment-là par les deux parties n'ont pas été précisées, rapporte le Huffington Post.

Une scène honteuse et choquante selon beaucoup de fidèles catholiques. Sur les réseaux sociaux, certains s'indignent de ce geste contraire selon eux à la doctrine de l'Église et à la parole de Dieu qui prône l'amour et le respect de son prochain.

🔴la honte 🚨Ce soir, après avoir visité la crèche de la place Saint-Pierre, le pape François perd son sang-froid après avoir été attrapé par un pèlerin qui n'a pas lâché sa main. Le pape lui a giflé la main à plusieurs reprises et lui a dit de le lâcher. pic.twitter.com/CpRYjWDiPm — Francis ✝️🔯🇫🇷🇮🇱🇺🇸🇧🇷🇮🇹 (@Francis36961488) January 1, 2020