publié le 31/10/2018 à 15:15

Depuis ses 182 mètres, cette statue représentant une figure de l'indépendance indienne, domine la vallée de la Narmada, dans le centre du pays. Inaugurée mardi en présence du Premier ministre, cette construction colossale à l'effigie de Sardar Vallabhbhai Patelest, ancien ministre de l'Intérieur et icône du parti au pouvoir, est désormais la plus haute au monde.



"Aujourd'hui est un jour dont on se souviendra dans l'histoire de l'Inde. Nul Indien n'oubliera ce jour", a déclaré Narendra Modi, lors de son discours. Une cérémonie en grande pompe, avec hélicoptères et fumigènes, à l'image du défi titanesque qu'a représenté sa construction.

Grande comme deux fois la statue de la Liberté, piédestal compris, l'ouvrage qui pèse près de 100.000 tonnes a nécessité quatre ans de travaux et plus de 2.500 ouvriers. Un édifice pharaonique dont le coût est estimé à 358 millions d'euros.

Une initiative nationaliste

Une somme, elle aussi monumentale, qui fait grincer des dents dans une province touchée par l'extrême pauvreté et où les écoles et les hôpitaux manquent cruellement. Les communautés tribales locales avaient ainsi menacé de perturber l'inauguration par des manifestations.



Baptisé "Statue de l'Unité", l'édifice résulterait selon certains d'un excès de gigantisme des nationalistes indous au pouvoir, qui s'approprieraient cette icône du pays, surnommée l'homme de fer", en vue des élections législatives de l'année prochaine.