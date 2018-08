et AFP

publié le 27/08/2018 à 16:48

Les rues du quartier de la Chapelle, à Paris, se sont transformées en vaste parade pour célébrer la Fête de Ganesh, dimanche 26 août. Dans ce quartier où vit une importante population indienne et sri-lankaise, de nombreux hindous étaient en effervescence pour honorer la divinité à tête d'éléphant.



C'est près du temple de Sri Manicka Vinayakar Alayam (XVIIIème) que la fête a commencé, à 9 heures, suivie de la procession, de 10h30 à 15 heures.



À l'occasion de cette procession annuelle, défilé tout en couleurs, offrandes et rites étaient au programme pour honorer la divinité qui représente à la fois la sagesse, l'intelligence et la prudence. Danseurs et musiciens ont composé ce défilé, où un char abritant une imposante statue d'éléphant était tiré par des hommes en tenue traditionnelle. Des noix de coco ont aussi été brisées dans la rue, en signe d'offrande.

> A Paris, la communauté hindoue célèbre le dieu Ganesh Crédit Image : INDRANIL MUKHERJEE / AFP | Crédit Média : FD, JÉRÔME MARS / AFPTV / AFP | Date : 27/08/2018