publié le 18/01/2019 à 17:24

L'établissement Henn-na, situé près de Nagasaki, dans lequel des robots travaillaient depuis plus de trois ans, a décidé de faire machine arrière en se séparant de la moitié de ses 250 machines.



Incompétents, certains robots agaçaient la clientèle quand d'autres étaient accusés de donner plus de travail à leurs collègues humains qu’ils n’en épargnaient. Par exemple, le dinosaure de la réception ne comprenait pas les demandes les plus simples et l'assistant vocal de chambre a réveillé plusieurs clients en pleine nuit, prenant leurs ronflements pour des questions.





Mis en service en juillet 2015 à l’ouverture de l’hôtel, certains robots ont tout simplement été dépassés par l’évolution de la technologie. "Beaucoup de gens changent de smartphone tous les deux ans, alors quatre ans, ça semble vraiment long", a reconnu Takeyoshi Oe, gérant de l’hôtel.

L'hôtel, qui pensait pouvoir se passer d'humains, va donc devoir embaucher des salariés pour venir en renfort. En chair et en os désormais.