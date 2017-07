et AFP

publié le 16/07/2017 à 00:15

Un an après le putsch manqué du 15 juillet 2016 en Turquie, la répression est toujours forte contre tous ceux soupçonnés d'y avoir participé. Samedi, le président Recep Tayyip Erdogan s'est exprimé devant des centaines de milliers de personnes rassemblées à Istanbul et totalement acquises à sa cause. "Avant tout, nous arracherons la tête de ces traîtres", a déclaré Erdogan, au cours de cette cérémonie marquant l'anniversaire de ce putsch imputé par Ankara au prédicateur Fethullah Gülen, qui nie toute implication.



Le président turc a réitéré qu'il approuverait le rétablissement de la peine capitale en Turquie si le Parlement votait en ce sens. "Nous sommes un État de droit. Si cela m'est présenté après être passé par le Parlement, alors je l'approuverais", a-t-il affirmé devant une foule brandissant de nombreux drapeaux turcs.

Turquie: un an après le putsch manqué, Erdogan promet d' "arracher la tête des traîtres" https://t.co/CO8PIlvOz8 #AFP pic.twitter.com/lXTczR6qA1 — Agence France-Presse (@afpfr) 15 juillet 2017

Erdogan s'est par ailleurs dit en faveur d'une uniforme unique pour les présumés putschistes qui sont en train d'être jugés, "comme à Guantanamo", une prison militaire américaine située à Cuba où les détenus portent une combinaison orange. "Désormais, présentons-les au tribunal avec un accoutrement unique, comme à Guantanamo. Un uniforme unique", a déclaré Erdogan. Cette déclaration fait suite à une polémique qui a éclaté cette semaine après qu'un putschiste présumé s'est présenté à son procès avec un t-shirt portant l'inscription "héros" en anglais.

Le président turc inaugurait samedi soir à Istanbul un monument en hommage aux 249 personnes tuées la nuit du putsch manqué, dont l'épisode le plus sanglant a eu lieu sur l'un des ponts qui enjambe le Bosphore, désormais rebaptisé "pont des Martyrs du 15 juillet".