39 personnes, dont 15 étrangers ont été tuées dans une attaque dans la discothèque la Reina à Istanbul, en Turquie. Le gouverneur de la ville Vasip Sahin déplore une "attaque terroriste".

publié le 01/01/2017 à 09:30

39 personnes ont été tuées (dont 16 étrangers), ainsi que 65 blessées, dans la nuit du samedi 31 décembre à dimanche 1er janvier 2017 à Istanbul, en Turquie. Un assaillant déguisé en père Noël a réussi à pénétrer dans une des discothèques les plus célèbres de la ville, "la Reina", avant de mettre le feu sur la foule. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais le gouverneur d'Istanbul Vasip Sahin a déploré une "attaque terroriste". Le meurtrier a réussi à s'enfuir et toutes les polices le recherchent ce dimanche 1er janvier 2017.



L'attaque de "la Reina" est la dernière d'une longue liste qui a plongé la Turquie dans l'effroi tout au long de l'année. Près de 60 attentats ont endeuillé le pays depuis l'été 2015. Une vague d'attentats qui semble ne plus se terminer, car la menace arrive de deux fronts différents : le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et le groupe djihadiste Etat Islamique (EI).

