publié le 23/06/2019 à 21:54

L'Agence européenne de garde-frontières, Frontex, a publié samedi sur son compte Twitter, une vidéo montrant des passeurs en train de débarquer des migrants sur un canot, en pleine mer, au large des côtes italiennes. Ces images ont été tournées jeudi, à une centaine de kilomètres de l'île de Lampedusa.

"Les experts de Frontex ont constaté depuis les airs, un flot continu de personnes venues de sous le pont du chalutier de pêche et qui sont montées sur le plus petit bateau", écrit l'agence sur Twitter. "Il s'agissait clairement d'un cas de bateau mère utilisé par les criminels pour transporter un grand groupe de migrants de l'autre côté de la mer vers leur destination avant de les décharger sur un bateau plus petit", précise encore Frontex.

D'après le quotidien italien La Repubblica, le plus gros bateau a été intercepté. "Sept personnes ont été retrouvées à bord, six Egyptiens et un Tunisien. Elles sont maintenant en détention pour avoir aidé et encouragé l'immigration clandestine", précise le média italien.

Wait, wait. Why is that fishing trawler towing an empty wooden boat at high seas??? pic.twitter.com/psy2z6z9Wp — Frontex (@Frontex) 22 juin 2019