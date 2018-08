publié le 19/08/2018 à 19:13

En Méditerranée, des militaires italiens sont bloqués au large de Lampedusa depuis quatre jours, avec interdiction formelle d'accoster sur le sol italien, dans leur propre pays. À bord du navire, 177 migrants sauvés des eaux près des côtes maltaises.



Mais le gouvernement de Matteo Salvini est catégorique : pas question de laisser ces migrants débarquer en Italie tant qu'un accord n'a pas été négocié avec les autres pays européens. Le ministre italien de l'Intérieur a menacé de renvoyer vers la Libye les migrants si aucune solution européenne n'était trouvée.

Le gouvernement maltais, qui avait laissé accoster l'Aquarius avec 141 migrants à bord après un accord pour les répartir dans plusieurs pays européens, a répliqué que les migrants avaient refusé l'aide d'une vedette maltaise parce qu'ils voulaient gagner l'île italienne de Lampedusa.



À écouter également dans ce journal :

Fait divers : à Reims, un adolescent a été abattu en pleine rue dans le quartier de Croix-Rouge vendredi soir. Il avait 17 ans, son corps a été retrouvé criblé de balles. On ignore pour l'instant qui a ouvert le feu et pourquoi. Le parquet de Reims ouvre une enquête pour meurtre.



Fait divers : il y a un mois, un touriste américain se volatilisait mystérieusement après une nuit à l'hôpital à Paris. Après un mois de silence, Christopher Buluran est réapparu à Marseille pour le plus grand bonheur de sa famille.



International : tous les portés disparus ont été retrouvés après l'effondrement du viaduc de Morandi au-dessus de Gênes. Les pompiers ont récupéré la dépouille de trois personnes qui étaient encore recherchées. Le bilan s'élève maintenant à 43 morts.



Sport : à 21 heures, Nîmes reçoit son Marseille pour un match à guichets fermés, dans le stade des Costières. Ce sera le grand retour de Nîmes qui n'a pas joué en Ligue 1 depuis 25 ans. "On a les crocs", a prévenu Bernard Blaquart, l'entraîneur nîmois.