publié le 02/07/2020 à 03:50

Tout est bien qui finit bien pour un jeune ourson qui a eu la chance de croiser la route d'êtres humains. Lors d'une journée pêche sur le lac Marsh Miller, dans le Wisconsin aux États-Unis, Tricia, Brian et Brady Hurt sont sur leur petite embarcation lorsqu'ils remarquent un animal nageant à la surface de l'eau, avec sans doute la tête coincée dans un récipient.

En se rapprochant, la famille se rend compte qu'un ourson nage en s'étant mis la tête dans un bidon en plastique, sans doute contenant au départ des chips, explique BFMTV. L'une des trois personnes tentent alors de libérer l'animal, qui plus le temps passe plus semble avoir du mal à respirer, il fallait alors agir vite.

Après avoir opté pour une approche lente et discrète, le bidon est finalement enlevé et l'ourson peut alors respirer tranquillement et reprendre sa progression sur les eaux du lac du comté de Chippewa. La vidéo de cette opération délicate a été publiée sur Facebook par Tricia Hurt.