Bas-Rhin : un chat passe deux mois la tête coincée dans une lampe

publié le 27/06/2020 à 17:56

Après deux mois à errer la tête coincée dans une lampe à Sessenheim, un chat errant a enfin été capturé par les habitants mercredi 24 juin après dix jours de poursuite. Ils ont dû, pour parvenir à l'attraper, l’affamer afin de l’attirer dans une cage géante radiocommandée déployée par l’association allemande THRO et contenant un appât au fond. Le piège était également accompagné de caméras thermiques.

Une fois attrapé, le chat a été conduit dans une clinique où un vétérinaire est parvenu à lui retirer la structure métallique dans laquelle il avait enfoncé sa tête comme le rapporte l'association L'école du chat libre d'Alsace qui a raconté tout le déroulement de l'affaire sur sa page Facebook. Le chat, qui ne pouvait plus faire sa toilette, a été soigné, castré et a reçu un traitement anti-puces et un vermifuge.

Prénommé Pixar en référence au logo de la société de production qui est une lampe, le félin va être placé dans une famille d’accueil puis adopté.